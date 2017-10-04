Жан-Мишель Олас: "Цель "Лиона" - победа в чемпионате Франции"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас заявил, что перед командой всегда ставятся самые высокие цели. Также он выразил готовность инвестировать в клуб все больше и больше, чтобы создать конкурентоспособный коллектив.

- Мы частично реинвестируем средства в игроков, но делаем это постепенно, - цитирует L'Equipe Оласа. - Мы будем продолжать привлекать молодых и талантливых игроков с высоким потенциалом из крупных клубов. Если мы не будем связывать спортивные выступления и инвестиции, то мы не сможем воплотить в жизнь наш проект и вновь стать чемпионом Франции и выиграть еврокубковый турнир.