10:13 | ФУТБОЛ — Франция

Жан-Мишель Ларке: "Хесе даже близко не Криштиану Роналду, Бензема или Бэйл"

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Бывший футболист "Пари Сен-Жермен" Жан-Мишель Ларке выразил разочарование в связи с игрой нападающего парижан Хесе Родригеса. Испанец переехал в столицу Франции из "Реала" за 25 миллионов евро, но по-прежнему не сумел завоевать место в стартовом составе новой команды.

– Я ожидал от Хесе большего, – цитирует AS Ларке. – Сейчас же он претендует на звание самого провального трансфера клуба за последние годы. Он дважды выигрывал с "Реалом" Лигу чемпионов, но, тем не менее, он не был даже первым запасным у мадридцев. По уровню игры Хесе даже близко не Криштиану Роналду, Бензема или Бэйл. Не пойму, зачем клуб заплатил 25 миллионов за человека, который последние два сезона толком не имел игровой практики.

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