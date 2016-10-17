Жан-Мишель Ларке: "Хесе даже близко не Криштиану Роналду, Бензема или Бэйл"

Бывший футболист "Пари Сен-Жермен" Жан-Мишель Ларке выразил разочарование в связи с игрой нападающего парижан Хесе Родригеса. Испанец переехал в столицу Франции из "Реала" за 25 миллионов евро, но по-прежнему не сумел завоевать место в стартовом составе новой команды.

– Я ожидал от Хесе большего, – цитирует AS Ларке. – Сейчас же он претендует на звание самого провального трансфера клуба за последние годы. Он дважды выигрывал с "Реалом" Лигу чемпионов, но, тем не менее, он не был даже первым запасным у мадридцев. По уровню игры Хесе даже близко не Криштиану Роналду, Бензема или Бэйл. Не пойму, зачем клуб заплатил 25 миллионов за человека, который последние два сезона толком не имел игровой практики.