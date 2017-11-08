Жан-Микаэль Сери: "Мечтал о "Барселоне", но хочу играть каждую неделю"

Полузащитник "Ниццы" Жан-Микаэль Сери сказал, что перестал мечтать о переходе в "Барселону". Хавбек отметил, что хочет быть игроком основного состава, но послание испанского клуба было предельно ясным.

- В "Ницце" меня любят, а в "Барселоне" я бы не смог всегда играть в стартовом составе, - цитирует France Football Сери. - Я знаю свои способности и возможности, хочу показывать их каждую неделю. Я мечтал о "Барселоне", но послание клуба было предельно ясным.

В "Ницце" я важен, вот почему мне было просто сосредоточиться на клубе и продолжить играть тут. Здесь мне не надо кому-то что-то доказывать. Но я хочу показать, что это клуб, за который я хочу играть. Здесь я счастлив.

Напомним, летом "Барселона" интересовалась ивуарийским хавбеком, но переход не состоялся. В этом сезоне он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, забив 1 мяч и отдав 1 голевую передачу.