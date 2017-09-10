Жан-Микаэль Сери: "Барселона"? Я перевернул эту страницу 31 августа"

Полузащитник "Ниццы" Жан-Микаэль Сери подчеркнул, что сорвавшийся переход в "Барселону" не сбил его с пути. Ранее глава французского клуба Жан-Пьер Ривьер рассказал, что трансфер хавбека в каталонскую команду был согласован, но позже руководство "Барселоны" свернуло сделку.

– "Барселона"? Я перевернул эту страницу 31 августа, – цитирует Goal.com Сери. – У меня есть действующий контракт, и я должен работать на благо своей команды. Сорвавшийся трансфер меня не дестабилизировал. Было тяжело, но победы вместе с "Ниццей" помогли об этом забыть и думать о другом.