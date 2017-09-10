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15:45 | Футбол — Франция

Жан-Микаэль Сери: "Барселона"? Я перевернул эту страницу 31 августа"

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Полузащитник "Ниццы" Жан-Микаэль Сери подчеркнул, что сорвавшийся переход в "Барселону" не сбил его с пути. Ранее глава французского клуба Жан-Пьер Ривьер рассказал, что трансфер хавбека в каталонскую команду был согласован, но позже руководство "Барселоны" свернуло сделку.

– "Барселона"? Я перевернул эту страницу 31 августа, – цитирует Goal.com Сери. – У меня есть действующий контракт, и я должен работать на благо своей команды. Сорвавшийся трансфер меня не дестабилизировал. Было тяжело, но победы вместе с "Ниццей" помогли об этом забыть и думать о другом.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Duckhunter68

Я перевернул эту позорную страницу... Так было бы правильнее!!!

16:34