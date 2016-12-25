Жан-Луи Трио: "Менез ходит пешком, когда теряет мяч"

Президент "Бордо" Жан-Луи Трио недоволен действиями нападающего команды Жереми Менеза в обороне. По мнению главы клуба, 29-летний француз, перебравшийся в стан аквитанцев летом, ходит пешком после потери мяча, поэтому команда фактически оказывается в меньшинстве. В текущем сезоне Менез забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу в 17 матчах во всех турнирах.

– Меня беспокоит игра Менеза в обороне, – цитирует Maxifoot Трио. – Потому что это вижу не только я один, но и болельщики. Жереми не заметен, когда теряет мяч. Это нельзя вот так просто принять, потому что "Бордо" приходится играть вдесятером против одиннадцати игроков соперника, потому что Менез возвращается пешком. С его стороны должно быть немного больше активности при игре в обороне.