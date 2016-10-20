Жак-Анри Эйро: "Назначение Руди Гарсия - первый шаг становления чемпионского "Марселя"

Новый президент "Марселя" Жак-Анри Эйро связывает большие ожидания с Руди Гарсия, который станет новым главным тренером команды. Официальное назначение состоится завтра.

– Гарсия обладает всеми качествами, чтобы присоединиться к нашему проекту, – цитирует AFP Эйро. – Его результаты за последние пять лет исключительны. Это один из немногих французских тренеров, который преуспел в крупном зарубежном чемпионате. Он способен выдерживать большое давление. Он открыт, признан в тренерском сообществе и имеет нужные человеческие качества. Гарсия ценит совместную работу и диалог. Появление его в нашей команде – первый шаг в становлении чемпионского "Марселя".