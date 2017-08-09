Затраты "ПСЖ" на Неймара поделят на пять лет

УЕФА проводит расследование перехода нападающего Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ". По информации пресс-службы каталонцев, на счет клуба поступили 222 миллиона евро, которые были прописаны в качестве отступных в контракте футболиста, при этом не указывалось, что деньги "Барселоне" перевели представители парижан. После этого футболист подписан пятилетний контракт с "ПСЖ".

Представители сине-гранатовых, а также Профессиональная лига Испании (LFP) обратились в УЕФА с требованием проверить происхождение полученных средств за игрока, а также провести расследование по вероятному нарушению правил финансового fair play со стороны французского клуба.

Необходимо учесть, что при определении, нарушил ли "ПСЖ" правила финансового fair play, все расходы, понесенные в связи с трансфером Неймара, будут делиться на пять лет – на срок контракта бразильца. То есть фактически парижскому клубу нужно оправдать не разовую трату в размере 500-600 миллионов евро ("отступные" плюс зарплата и бонусы), а ежегодную в 100-120 миллионов. Тоже немалые деньги, но более сопоставимые с доходами парижан. (Александр БОБРОВ)