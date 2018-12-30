Защитником "Тулузы" Тодибо заинтересовались "Барселона" и "Реал"

"Барселона" и "Реал" желают заполучить 19-летнего защитника "Тулузы" Жана-Клера Тодибо, сообщает El Mundo Deportivo.

По информации издания, оба клуба уже предложили контракты молодому французскому игроку. Помимо них, Тодибо также интересуются "Байер", "Лейпциг" и "Ювентус".

Жан-Клер Тодибо выступает за "Тулузу" с мая текущего года. В текущем сезоне он сыграл в десяти матчах и забил один гол. Его контракт с клубом рассчитан до следующего лета. Трансферная стоимость футболиста составляет 8 миллионов евро.

На данный момент "Тулуза" занимает 13-е место в чемпионате Франции. Команда набрала 21 очко в 18 матчах.

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