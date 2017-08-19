Защитник "Тулузы": "Неймар? Мы что-нибудь прибумаем"

Защитник "Тулузы" Кристофер Жюльен перед матчем 3-го тура чемпионата Франции против "ПСЖ" сказал, что не беспокоится по поводу противоборства с новичком парижан Неймаром. Игрок обороны отметил, что не станет фокусироваться на сдерживании форварда, который перешел в столичный клуб из "Барселоны" за 222 миллиона евро.

- Даже до его перехода "ПСЖ" был фантастическим, - цитирует Figaro Жюльена. - Не собираюсь фокусироваться на Неймаре. Признаю, что я не беспокоюсь на его счет. Уверен, мы что-нибудь прибумаем.

Матч "ПСЖ" - "Тулуза" состоится 20 августа, начало – в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.