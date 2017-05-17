Защитник "Нанси" приговорен к трем месяцам тюрьмы за домашнее насилие

Защитник "Нанси" Жюльен Сету, который в марте был задержан по обвинению в домашнем насилии, приговорен к трем месяцам тюрьмы условно, сообщает AFP. 29-летний француз признал вину, поэтому избежал реального тюремного заключения. Кроме того, он выплатит своей жене компенсацию.

Напомним, что в начале марта Сету повздорил с женой, с которой намерен развестись, после чего с расцарапанным лицом был доставлен в полицейский участок, а затем был отпущен на свободу. Клуб на один матч отстранял футболиста от тренировок, а затем тот вернулся в состав.