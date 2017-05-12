Защитник "Бордо" пропустит остаток сезона из-за дисквалификации

Защитник "Бордо" Николя Паллуа больше не поможет команде в этом сезоне. Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) дисквалифицировал 29-летнего француза на 3 матча, один из которых условно, из-за полученной игроком красной карточки в матче с "Сент-Этьеном". В прошлые выходные Паллуа жестко подкатился под игрока "зеленых", за что был удален. В этом сезоне "Бордо" осталось провести два матча - против "Марселя" и "Лорьяна".