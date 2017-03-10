Защитник "Бастии", нокаутировавший соперника, дисквалифицирован на четыре матча

Защитник "Бастии" Николя Сен-Рюф получил четырехматчевую дисквалификацию, сообщает AFP. Такое наказание игроку вынес дисциплинарный комитет Лиги 1 за нарушение правил в матче чемпионата Франции с "Сент-Этьеном".

Напомним, Сен-Рюф нокаутировал игрока "зеленых" Венсана Пажо, опасно сыграв, когда выносил мяч. Пажо потерял сознание и был госпитализирован, Сен-Рюфа удалил арбитр.