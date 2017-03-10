09:10 | ФУТБОЛ — Франция

Защитник "Бастии", нокаутировавший соперника, дисквалифицирован на четыре матча

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Защитник "Бастии" Николя Сен-Рюф получил четырехматчевую дисквалификацию, сообщает AFP. Такое наказание игроку вынес дисциплинарный комитет Лиги 1 за нарушение правил в матче чемпионата Франции с "Сент-Этьеном".

Напомним, Сен-Рюф нокаутировал игрока "зеленых" Венсана Пажо, опасно сыграв, когда выносил мяч. Пажо потерял сознание и был госпитализирован, Сен-Рюфа удалил арбитр.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

каким мячом попал в голову? Пажо прокидывал мяч головой, а Сен-Рюф ему ногой на встречном движении прямо в голову заехал.

09:43

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