07:53 | ФУТБОЛ — Франция

Защитник "Анже" выбыл до конца сезона

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Защитник "Анже" Йоанн Андре получил травму в матче 18-го тура чемпионата Франции против "Нанта" (0:2). Футболист был вынужден покинуть поле уже на 17-й минуте встречи. Как сообщает пресс-служба клуба, 27-летний француз получил разрыв передней крестообразной связки правого колена. Таким образом, игрок, скорее всего, выбыл до конца сезона. Стоит отметить, что Андре стал уже третьим игроком своей команды в этом сезоне, пострадавшим от разрыва крестообразных связок. Ранее в лазарете "Анже" с подобной проблемой оказались полузащитник Билли Кеткеофомфон и вратарь Александр Летелье.

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SergeyKa

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