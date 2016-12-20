Защитник "Анже" выбыл до конца сезона

Защитник "Анже" Йоанн Андре получил травму в матче 18-го тура чемпионата Франции против "Нанта" (0:2). Футболист был вынужден покинуть поле уже на 17-й минуте встречи. Как сообщает пресс-служба клуба, 27-летний француз получил разрыв передней крестообразной связки правого колена. Таким образом, игрок, скорее всего, выбыл до конца сезона. Стоит отметить, что Андре стал уже третьим игроком своей команды в этом сезоне, пострадавшим от разрыва крестообразных связок. Ранее в лазарете "Анже" с подобной проблемой оказались полузащитник Билли Кеткеофомфон и вратарь Александр Летелье.