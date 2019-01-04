Юри Тилеманс: "Желаю Фалькао силы духа, чтобы перенести смерть отца. Хотим одержать победу в воскресенье"

Полузащитник "Монако" Юри Тилеманс положительно оценил десять дней тренировок во время перерыва и хотел бы увидеть как прогресс на тренировках отразится в ближайшем матче 1/32 кубка Франции против "Кане Руссийон". 21-летний бельгийский хавбек пожелал силы духа нападающему Радамелю Фалькао​, у которого сегодня скончался отец.

– Я желаю Фалькао силы духа, чтобы перенести смерть отца. Вся команда с ним и мы попробуем сделать все, что нужно ради него. Именно поэтому мы провели минуту молчания этим утром, – приводит слова Тилеманса пресс-служба "Монако" на своем официальном сайте. – Очень важно было физически подготовиться во время перерыва. Мы работали на пределе своих сил, чтобы подготовиться ко второй части сезона. Игроки "Монако" пробегают больше километров на тренировках, прогресс уже виднеется. Но во время матча все иначе. Все начинается в это воскресенье, в матче с непростым соперником.

В воскресенье первый матч 2019 года, мы все на пределе мотивации и хотим одержать победу против “Кане”. Не будет недооценки соперника. Мы хотим навязать свою игру, начиная с этого воскресенья.

"Кане Руссийон" – "Монако": кубок Франции, онлайн-трансляция, 6 января, начало – 16.15 (мск).

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