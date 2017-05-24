Юри Тилеманс: "Выбирая "Монако", учитывал мнение Феррейра-Карраско"

Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс, подписавший пятилетний контракт с "Монако", сказал, что рад оказаться в клубе. По информации СМИ, сумма трансфера 20-летнего хавбека из "Андерлехта" составила около 25 миллионов евро.

- "Монако" – клуб с большими амбициями, который признан на международной арене, - цитирует официальный сайт клуба Тилеманса. - Здесь большое внимание уделяется молодым игрокам. При выборе команды я учитывал мнение Янника Феррейра-Карраско, который сказал много хорошего. Все это и побудило меня выбрать "Монако". Я рад быть здесь. Буду делать все, чтобы продолжить прогрессировать и оправдать оказанное мне доверие.