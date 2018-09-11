Юри Тилеманс: "Для моего прогресса полезно, что я остался в "Монако"

Полузащитник "Монако" Юри Тилеманс не жалеет, что остался в этом клубе. По словам бельгийца, это пойдет на пользу его развитию.

– Ко мне был интерес со стороны других клубов, – цитирует La Dernière Heure Тилеманса. – Обсуждал это с главным тренером Жардимом. Говорили о том, как он меня видит в команде. Я бы не остался на второй сезон на том же положении, что и в первом. Тренер ясно дал понять, что хочет меня сохранить и чаще использовать в матчах. И я провел четыре матча из четырех. Для моего прогресса было полезно, что я остался в "Монако".