Юри Тилеманс: "Анри просит меня помогать команде играть"

Полузащитник "Монако" Юри Тилеманс заявил, что с каждым матчем чувствует себя лучше. По его словам, команда может играть намного лучше.

- Анри просит меня помогать команде играть и идти вперед – это вещи, которые мне нравятся, - цитирует пресс-служба клуба Тилеманса. - Он старается извлечь максимум пользы из каждого игрока, именно так мы будем двигаться вперед.

С каждым матчем я чувствую себя лучше, впрочем как и вся команда. Каждый пытается сделать все, что в его силах, чтобы мы покинули зону вылета. У этой команды есть большой потенциал. Мы знаем, что можем играть намного лучше, победы на выезде пошли нам на пользу, нужно постараться продолжить эту серию.