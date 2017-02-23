Юнес Беланда: "У "Ниццы" есть все, чтобы добиваться успеха"

Полузащитник "Ниццы" Юнес Беланда заявил, что ему нравится играть во французском клубе и надеется, что команда сможет договориться с "Динамо" о трансфере. В текущем сезоне на счету футболиста 25 матчей во всех турнирах и три забитых мяча.

– Игра против своего бывшего клуба – всего особенный матч, – цитирует L'equipe Беланда. – Это будет хорошая игра для "Монпелье", которые хорошо усилились в январе. Более того, они выиграли три матча из последних четырех.

Я бы остался здесь. Это амбициозный клуб, который стремительно развивается. Следующим летом будет построен новый тренировочный центр, в котором мы будем заниматься. У "Ниццы" есть все, чтобы добиваться успеха. Думаю, надо обсудить возможный трансфер с "Динамо".