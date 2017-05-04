Юлиан Дракслер: "ПСЖ" будет работать, пока есть малейшая надежда на титул"

Полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер уверен, что его команде еще по силам выиграть чемпионат Франции. Парижане отстают от лидирующего "Монако" на три очка, и монегаски имеют еще матч в запасе.

– Тренер сказал нам продолжать работать, пока есть хоть малейшая надежда на титул, – цитирует AFP Дракслера. – Математически еще ничего не решено. Будет непросто, конечно, потому что "Монако" впечатляет, осталось мало игр. Но мы не сдаемся и будем работать ради болельщиков.

Мой опыт в "ПСЖ" считаю положительным. Мы играли хорошо и почти все выиграли. Мне было несложно влиться в команду, тут меня прекрасно приняли. Думаю, сделал правильный выбор, придя в "ПСЖ". Я продолжаю учиться у своих партнеров по команде. Всегда есть адаптационный период, когда приходишь в новую команду.