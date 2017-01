Полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер считает, что правильно сделал, перейдя из "Вольфсбурга" в стан парижан. Также он отметил, что французский клуб хочет стать ведущей командой Европы.

- Уверен, что принял правильное решение, - цитирует Four Four Two Дракслера. - "ПСЖ" имеет большой потенциал и приобрел большое уважение в последние годы. У меня есть аналогичные цели. Хочу стать лучше и мои желания совпадают с клубными, и мы хотим достичь высшего класса в Европе. Мы находимся на правильном пути.