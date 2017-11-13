Юлиан Дракслер: "Большинство, что пишут о Неймаре - чушь"

Полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер подчеркнул, что у команды нет конфликта с нападающим Неймаром. По словам хавбека, ситуацию стараются подогреть люди, которые не имеют отношения к клубу. Ранее сообщалось, что форвард недоволен главным тренером парижан Унаи Эмери.

– Ситуация напрягается снаружи. Думаю, что это часть жизни таких людей, как Неймар, – приводит ESPN слова Дракслера. – О нем пишут много, и большинство из этого – чушь. Он – вежливый парень, который знает о том, насколько ценен для команды. У него есть привилегии, но он имеет на это право. Другие игроки не завидуют ему. Мы рады, что он выступает в составе "ПСЖ" и хотим ему помочь.