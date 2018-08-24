Юго Ллорис: "Все еще трудно поверить, что мы чемпионы мира"

Голкипер сборной Франции и "Тоттенхэма" Юго Ллорис заявил, что ему все еще трудно поверить в победу сборной Франции на чемпионате мира. Вратарь был капитаном "трехцветных", которые в финале турнира в России обыграли команду Хорватии - 4:2.

– Я был так часто становился вице-чемпионом или финалистом, но я никогда не думал, что проклят, – приводит L’Equipe слова Ллориса. – В 2016 году на Евро мы приложили так много усилий, мы так этого хотели. Но мы проиграли Португалии. Потом мы задавались вопросом: у нас будет еще один шанс? И вот, спустя два года мы становимся чемпионами мира. Мне все еще трудно в это поверить. Это счастье.