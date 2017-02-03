21:07 3 февраля | ФУТБОЛ — Франция

Йованович - в заявке "Бордо" на матч с "Ренном"

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"Бордо" объявил заявку на домашний матч 23-го тура чемпионата Франции против "Ренна". Защитник Вукашин Йованович, арендованный у "Зенита" в последний день трансферного окна, вошел в число 23-х игроков. Встреча состоится завтра и начнется в 22.00 по московскому времени.

Полностью заявка "Бордо" выглядит следующим образом: Приор, Каррассо - Гайич, Йованович, Левчук, Паллуа, Пелланар, Пундже, Сабали - Арамбарри, Плашил, Санкаре, Тулалан, Вада - Камано, Лаборд, Малком, Менез, Унас, Ролан.

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Материалы REN-TV

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