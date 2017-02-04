Йованович не сыграет с "Ренном"

"Бордо" объявил стартовый состав на домашний матч 23-го тура чемпионата Франции против "Ренна". Защитник Вукашин Йованович, арендованный у "Зенита" в последний день трансферного окна, не вошел в окончательную заявку на встречу, хотя приехал с командой на стадион. Поединок начнется в 22.00 по московскому времени.

Стартовый состав "Бордо" выглядит следующим образом: Каррассо - Гайич, Левчук, Паллуа, Пелланар - Плашил, Тулалан, Вада - Лаборд, Менез, Унас.

Запасные: Приор, Сабали, Арамбарри, Ролан, Санкаре, Камано, Малком.