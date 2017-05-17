15:10 | ФУТБОЛ — Франция

Йоан Мику раскритиковал "Бордо"

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Экс-полузащитник "Бордо" Йоан Мику раскритиковал свой бывший клуб за решение расстаться с вратарем Седриком Каррассо, который 8 лет выступал за аквитанцев. По его мнению, жирондинцам следует почтительнее относиться к своим ветеранам.

"Величие клуба также измеряется в том, как он относится к своим игрокам, которые являются историей. Седрик, счастливого пути", - написал Мику в Твиттере.

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