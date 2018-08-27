"Выглядит как модель". Соцсети высмеяли Мемфиса Депая

Появление полузащитника "Лиона" Мемфиса Депая на поле в новом имидже вызвало множество шуток в социальных сетях. Голландский футболист французского клуба после окраски волос стал блондином и заслужил сравнение с известной моделью.

Пользователи в интернете после изменения игроком внешнего вида нашли его сходство не только с другим бывшим футболистом "Манчестер Юнайтед" Уэсли Брауном. Болельщики провели параллель между Депаем и моделью Эмбер Роуз, экс-подругой известного хип-хоп исполнителя Канье Уэста.

Роуз и Уэст были парой с 2008 по 2010 год. С 2012-го музыкант стал встречаться с давней знакомой, будущей женой и матерью своих детей, звездой реалити-шоу и моделью Ким Кардашьян.

Роуз – 34-летняя американская актриса, фотомодель и художница. В прошлом она работала стриптизершей, снималась в нескольких музыкальных видеоклипах с известными рэперами. С некоторыми из них ее связывали романтические отношения.