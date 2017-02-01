Вратарь "Лиона" закрасил имя принципиального соперника на кубковой форме

Интересный случай произошел в матче 1/16 финала Кубка Франции между "Лионом" и "Марселем" (1:2). Голкипер "ткачей" Антони Лопеш закрасил название "Сент-Этьена", являющегося историческим соперником клуба, на номере своей формы.

В этом розыгрыше Кубка Франции, являющемся сотым, все команды играют в футболках, на номерах которых нанесены имена всех клубов - победителей турнира и юбилейный логотип на груди.

Напомним, "Сент-Этьен" является шестикратным победителем Кубка Франции, а "Лион" - пятикратным.