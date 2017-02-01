Вратарь "Лиона" закрасил имя принципиального соперника на кубковой форме

Интересный случай произошел в матче 1/16 финала Кубка Франции между "Лионом" и "Марселем" (1:2). Голкипер "ткачей" Антони Лопеш закрасил название "Сент-Этьена", являющегося историческим соперником клуба, на номере своей формы.
В этом розыгрыше Кубка Франции, являющемся сотым, все команды играют в футболках, на номерах которых нанесены имена всех клубов - победителей турнира и юбилейный логотип на груди.
Напомним, "Сент-Этьен" является шестикратным победителем Кубка Франции, а "Лион" - пятикратным.
Sinon, #Lopes avait peut être des ambitions pour la @coupedefrance, mais le #Derby n'était pas loin...#TeamOL #OL #OMOL pic.twitter.com/KYzhZehBWu– OL_Plus (@OL_Plus) 31 января 2017 г.