Врач сборной Бразилии: "Неймар упорно работает над восстановлением"

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар, который оперировал форварда "ПСЖ" Неймара, отметил, что игрок восстанавливается по плану. По его словам, бразилец должен быть готов к чемпионату мира.

– Неймар упорно работает, и мы ждем, что он сможет хорошо подготовиться к чемпионату мира, – цитирует Globo Esporte Ласмара. – Он хорошо восстанавливается, по программе. Нужно улучшить его физическую форму после возвращения в строй. После травмы нужно разрабатывать индивидуальную программу тренировок для игроков.