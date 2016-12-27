Во Франции в сборных года преобладают игроки "ПСЖ"

Символическая сборная чемпионата Франции, которую по итогам календарного года определили посетители интернет-сайта L’Equipe, почти полностью образована игроками "ПСЖ" и "Монако". Их в ней шесть и четыре соответственно. Исключением стала вратарская позиция, которую занял голкипер "Сент-Этьена" Рюффье.

Вот как целиком выглядит состав этой команды: Рюффье – Орье ("ПСЖ"), Глик ("Монако"), Тиагу Силва ("ПСЖ"), Сидибе – Бернарду Силва (оба – "Монако"), Верратти, Рабьо (оба – "ПСЖ"), Лемар ("Монако"), Кавани, Ибрагимович (оба – "ПСЖ").

Газета L’Equipe в свою очередь обнародовала сегодня символическую сборную, составленную журналистами издания. В ней представителей "ПСЖ" еще на одного больше – добавился центральный защитник Маркиньюс. Кроме того, на позицию левого полузащитника помещен Дембеле, перешедший летом из "Ренна" в дортмундскую "Боруссию". Отсутствуют Глик и Лемар. В остальном те же люди, что и версии интернет-пользователей.

Ни одного места в обоих вариантах не получили футболисты лидирующей в текущем первенстве "Ниццы", но тому есть логичные объяснения. Правый защитник Рикарду Перейра уступил при голосовании такому сильному конкуренту, как Орье, Бен Арфа был лидером "орлят" в прошлом сезоне, но в этом, перейдя в "ПСЖ", появляется на поле нечасто, полузащитник Козьелло тоже в последнее время потерял место в основном составе, а Балотелли играет лишь с сентября, да еще через раз.