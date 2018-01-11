Во Франции приостановили работу системы определения гола

Профессиональная футбольная лига Франции приняла решение приостановить использование системы автоматического определения гола в матчах чемпионата и Кубка лиги, информирует L’Equipe. Это связано с тем, что система давала сбой в матчах французского первенства.

Подобная ситуация произошла и в матче Кубка Франции между "Амьеном" и "ПСЖ" (0:2). Система не смогла определить гол полузащитника парижан Адриена Рабьо. В итоге взятие ворот было засчитано после просмотра видеоповтора.

Ранее профессиональная футбольная лига Франции выражала недовольство работой системы определения гола. Поводом для этого стал момент в матче 18-го тура чемпионата между "Труа" и "Амьеном" (1:0). Во время встречи часы арбитра ложно сработали, и ему пришлось приостанавливать матч, чтобы разобраться в ситуации.

Гол Рабьо был засчитан с помощью ВАР. Видео //

Профессиональная футбольная лига Франции выразила недовольство работой системы определения гола