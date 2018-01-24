Во Франции отказались от системы определения гола

Профессиональная футбольная лига Франции, как и ожидалось, отказалась от использования системы автоматического определения гола в матчах чемпионата и Кубка лиги, информирует L’Equipe. Ранее из-за нескольких сбоев в работе технологии было приостановлено ее использование, а во вторник было принято решение расторгнуть контракт с компанией, предоставляющей данную услугу.

Напомним, в матче 1/32 финала Кубка Франции между "Амьеном" и "ПСЖ" (0:2) система не смогла определить гол полузащитника парижан Адриена Рабьо. В итоге взятие ворот было засчитано после просмотра видеоповтора. Также в матче 18-го тура чемпионата Франции между "Труа" и "Амьеном" (1:0) устройство у арбитра на руке ложно сработало, и ему пришлось приостанавливать матч, чтобы разобраться в ситуации.

Гол Рабьо был засчитан с помощью ВАР. Видео //

Во Франции недовольны работой системы определения гола