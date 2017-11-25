Владелец "Лилля" опроверг слухи о причинах отстранения Бьельсы от работы

Владелец "Лилля" Жерар Лопес опроверг слухи о том, что главный тренер команды Марсело Бьельса был отстранен от работы из-за несанкционированной поездки к своему бывшему помощнику Луису Марии Бонини, который умирал от рака. Ранее клуб, объявив об отстранении Бьельсы, не стал пояснять причину этого. Версию с поездкой Бьельсы в качестве основания "Лилля" распространили французские СМИ.

– Нет, он этого не делал. Это неправда, – цитирует Le Figaro Лопеса, который не стал комментировать свое решение.

Напомним, что "Лилль" после 13 туров занимает предпоследнее место в лиге 1.