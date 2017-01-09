Вильям Венкер: "Марсель" в моем сердце с детства"

Полузащитник "Марселя" Вильям Венкер отметил, что хочет остаться во французском клубе. Экс-хавбек "Динамо" арендован провансальцами у "Ромы", где он работал с нынешним наставником "Марселя" Руди Гарсия.

– Я сейчас в аренде, поэтому переговоры должны вести клубы, – цитирует La Provence Венкера. – Все знают, как я люблю "Марселя". Мое сердце с этим клубом и с этим городом. Это тянется с детства. Думаю, рано еще говорить о чем-то конкретном.

Тренеров сравнивать не люблю. Я очень уважаю Франка Пасси и все, что он сделал. Гарсия же известен на весь мир. Это умный тактик. Он прекрасно знает футбол и приносит нам уверенность в себе. Это видно на поле. Гарсия никогда не менялся. Его методы остаются стабильными, и в этом его сила.