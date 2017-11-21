Виллаш-Боаш сменит Эмери у руля "ПСЖ?

Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш, в настоящее время возглавляющий "Шанхай Шанган", может сменить экс-наставника "Спартака" Унаи Эмери у руля "ПСЖ", сообщает Le10sport. Также в шорт-лист французского клуба входят главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино, рулевой "Монако" Леонарду Жардим и наставник "Шахтера" Паулу Фонсека.
По информации издания, боссы парижан продолжают поиски нового главного тренера на случай, если контракт с Эмери не будет продлен. Действующее соглашение испанского специалиста с "ПСЖ" рассчитано до конца сезона-2017/18.
Ранее появлялась информация, согласно которой Эмери будет отправлен в отставку до конца 2017 года. Его сменщиком назывался главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. В "ПСЖ" собираются пойти на такой шаг, потому что тренер не пользуется авторитетом у игроков.
Планируется, что имя нового тренера будет объявлено до 1 января 2018 года – в этом случае у потенциального наставника команды в распоряжении будет полное зимнее трансферное окно.
- Зенит СПб
- Манчестер Юнайтед
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- Спартак (футбол)
- Шахтер Дн
- Жозе Моуринью
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Монако
- Андре Виллаш-Боаш
- Унаи Эмери
- Маурисио Покеттино
- Шанхай Шанган
- Леонарду Жардим
SpaMan
Зато АВБ как будто прям такой авторитет
10:04
shur
Не понятно. Везде первый. И в чемпионате, и в ЛЧ
09:54