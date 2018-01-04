Виллаш-Боаш - кандидат на пост главного тренера "ПСЖ"

Экс-главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш находится в шорт-листе руководителей "ПСЖ", информирует ESPN. В конце ноября минувшего года специалист покинул пост наставника "Шанхай Шанган" и в данный момент находится без работы.

Ранее сообщалось, что парижан также может возглавить Антонио Конте. Кроме того, рассматривается кандидатура и Жозе Моуринью, но он не является приоритетным выбором руководителей французского клуба.

Действующим тренером "ПСЖ" является Унаи Эмери, и его будущее в команде зависит от выступления коллектива в Лиге чемпионов.