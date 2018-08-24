Виейра убедил Балотелли остаться в "Ницце"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли признался, что остаться в команде его убедил главный тренер Патрик Виейра. Также итальянец подтвердил, что хотел сменить команду летом.

- Если честно, в конце прошлого сезона я собирался уйти из "Ниццы", - цитирует L'Equipe Балотелли. - В Ницце я всегда чувствовал себя очень хорошо. Остаться - это мое решение. Никто не говорит мне, что делать. Я делаю то, что хочу. Окончательное решение всегда за мной. Что повлияло на мое решение? Я разговаривал с президентом и Патриком Виейра. Он изменил на 80 процентов мое решение уйти.