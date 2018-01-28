Видео: судья поверил позорной симуляции игрока "Бордо"

Нападающий "Бордо" Малколм продемонстрировал "чудеса" симуляции в матче 23-го тура чемпионата Франции против "Лиона". Бразилец в середине первого тайма старательно изобразил, что Жереми Морель сбил его в штрафной. Арбитр поверил актерским способностям Малколма и назначил пенальти, который реализовал сам форвард. На перерыв команды ушли при счете 3:1 в пользу "Бордо".

Отметим, что видеоассистент (VAR) появится в чемпионате Франции только со следующего сезона.