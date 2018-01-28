Видео: судья поверил позорной симуляции игрока "Бордо"

Нападающий "Бордо" Малколм продемонстрировал "чудеса" симуляции в матче 23-го тура чемпионата Франции против "Лиона". Бразилец в середине первого тайма старательно изобразил, что Жереми Морель сбил его в штрафной. Арбитр поверил актерским способностям Малколма и назначил пенальти, который реализовал сам форвард. На перерыв команды ушли при счете 3:1 в пользу "Бордо".
Отметим, что видеоассистент (VAR) появится в чемпионате Франции только со следующего сезона.
Bordeaux attacker Malcom with an embarrassing dive that wins his side a penalty that he scores to put them 2-0 up vs. Lyon. pic.twitter.com/UiVtgtcoQK– Get French Football (@GFFN) 28 января 2018 г.
баламошка
А по-моему шикарная симуляция) Очень красиво.
20:13
iipetroff
Красава. Земля ушла из-под ног.
20:10