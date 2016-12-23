10:49 | ФУТБОЛ — Франция

Вице-президент "Монако" Васильев может быть наказан за критику судейства

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Вице-президент "Монако" Вадим Васильев вызван на заседание дисциплинарного комитета Профессиональной футбольной лиги Франции. Как сообщает официальный сайт лиги, функционер должен будет 12 января прокомментировать свои слова о судействе в матче 18-го тура чемпионата Франции с "Лионом" (1:3). После игры Васильев в резкой форме раскритиковал судей, обвинив их в предвзятости.

Отметим также, что наставник "Лиона" Брюно Женезьо получил условно два матча дисквалификации за критику судейства в матче Кубка лиги с "Генгамом".

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