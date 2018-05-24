Вице-президент "Монако": "Фабинью и Лемара удержали вопреки их воли"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев отметил, что клуб не продал полузащитников команды Фабинью и Тома Лемара вопреки их желаниям. По его словам, данная мера была направлена на удержание контроля надо командой.

- Мы сохранили Фабинью и Лемара в клубе вопреки их желаниям. Я думал, что если мы удержим их, то через месяц они вернутся к своей оптимальной форме, - цитирует Васильева L’Équipe. - На деле же вышло все не так. Но если мы будем идти на поводу у игроков, то они начнут этим пользоваться. Мы не может терять контроль надо командой.



"Монако" в минувшем чемпионате Франции занял второе место. На счету Фабинью 7 голов в 34 матчах турнира, Лемар забивал 2 мяча в 30 играх.