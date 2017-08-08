Весли Снайдер: "Конечно, я хочу попасть на чемпионат мира"

Новичок "Ниццы" Весли Снайдер доволен тем, как его приняли во Франции. Голландец подчеркнул, что стремится вернуться на самый высокий уровень.

– Я очень горд и тронут теплым приемом в аэропорту, – цитирует L’Equipe Снайдера. – Хочу помочь команде и показать свои качества. После первой тренировки приятные ощущения. Мне важно получать новые вызовы. Я выиграл много трофеев, но это никогда не надоедает. В лиге 1 много талантов, в том числе и в "Ницце". Но мне важна сама команда, настрой, атмосфера. Поэтому я сюда и приехал. Я вижу, как этой команде нравится играть в футбол.

Чем старше я становлюсь, тем лучше себя чувствую. Пока у меня остается резкость, я продолжу играть на высоком уровне. С возрастом стал мудрее, но до сих пор ненавижу проигрывать. Это мой характер. Конечно, хочу попасть на чемпионат мира. Я же стремлюсь играть на самом высоком уровне. Но для начала нужно провести отличный сезон в "Ницце".