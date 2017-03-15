Верратти встретился с Месси в парке развлечений в Париже

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти в выходной день решил с семьей посетить парк развлечений в Париже. Однако его ждал сюрприз - он встретился с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси, который прилетел с детьми во Францию на выходные. Как сообщает Mundo Deportivo, игроки обменялись несколькими фразами.

Напомним, на прошлой неделе "Барселона" выбила "ПСЖ" из Лиги чемпионов, одержав победу со счетом 6:1 после поражения в первой встрече (0:4).