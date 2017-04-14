Верратти уйдет из "ПСЖ", если клуб не усилит состав

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти будет готов рассмотреть вариант с уходом из клуба в летнее трансферное окно, если состав не будет усилен. По информации Le Parisien, 24-летний итальянец после очередного вылета из Лиги чемпионов задумался над тем, сможет ли осуществить свою мечту в стане парижан - выиграть Лигу чемпионов. Футболист хочет получить уверенность в долгосрочных перспективах своего клуба путем громких трансферов летом.

Напомним, Верратти с 2012 года выступает за "ПСЖ". В текущем сезоне он сыграл в 35 матчах, забил 2 гола и сделал 7 голевых передач.