Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти признан лучшим игроком февраля в лиге 1, сообщает пресс-служба профсоюза футболистов Франции (UNFP). Итальянец набрал 38 процентов голосов. В борьбе за данную награду он опередил нападающих "Монако" Кильяна Мбаппе (37 процентов) и Радамеля Фалькао (25 процентов). В прошлом месяце 24-летний итальянский хавбек парижан сыграл в трех матчах (2 победы, 1 ничья), сделал 2 голевые передачи и получил 1 желтую карточку.

Во втором по силе дивизионе страны лучшим игроком был признан нападающий "Клермона" Реми Дюжимон, который в феврале забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу в 5 встречах.