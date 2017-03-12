Верратти подаст в суд на французское издание за сообщение о походе в клуб

Агент полузащитника "ПСЖ" Марко Верратти Донато Ди Кампи заявил, что его клиент подаст в суд на французское издание L'Equipe за сообщение о том, что игрок посещал клуб перед ответной встречей 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (1:6). По его мнению, эта статья является выдумкой.

- Это безумное безумие, чистая фантазия, - цитирует Premium Sport Ди Кампи. - Эта заметка затрагивает личную жизнь такого важного игрока, как Марко, который всегда оставался сдержанным. Мы попросили написать опровержение, но его все еще не последовало. Начнем судебное разбирательство, чтобы восстановить справедливость. Игрок злится. Французские СМИ должны целовать его ноги и быть благодарными за то, что он играет за "ПСЖ". У Марко нет никаких проблем с клубом или болельщиками.