Верратти перечислил 10 000 евро за компьютер для мальчика с инвалидностью

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти помог приобрести необходимое оборудование для мальчика с инвалидностью, сообщает Corriere di Bologna.

В Болонье дважды за одну неделю была ограблена школа. Грабители унесли компьютеры, в том числе оборудование, которое помогало общаться с учителями и другими школьниками девятилетнему Андреа Д’Оссо.

Верратти прочитал в прессе просьбу отца мальчика вернуть оборудование, необходимое для него. Футболист перечислил школе необходимые для покупки нового компьютера 10 000 евро. Он сделал это анонимно, но изданию удалось узнать, что это был именно Верратти.

- Я лично поблагодарил его, - сказал отец ребенка Анджело Д’Оссо. - Мы также договорились, что Марко встретится с Андреа, когда будет возможность. Это будет большая честь для нас.