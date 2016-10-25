Верратти не покинет "ПСЖ", пока не выиграет Лигу чемпионов

Агент полузащитника "ПСЖ" Марко Верратти Донато Ди Кампли уверен, что его клиент не покинет французскую команду. Также он отметил, что его не беспокоит ссора игрока с главным тренером парижан Унаи Эмери во время матча 10-го тура лиги 1 с "Марселем".

- Могут ли "Юве" или "Милан" надеяться на подписание Верратти? - цитирует Premium Sport Ди Кампли. - Марко хочет выиграть Лигу чемпионов с "ПСЖ" перед тем как думать о смене клуба. Он заслуживает уважения. Меня не беспокоит реакция французских радио- и телекомментаторов на ссору игрока с главным тренером. Его приглашал клуб, который считает Марко важной частью своего проекта, а не тренер.