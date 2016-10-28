Верратти может уйти из "ПСЖ" из-за нападок СМИ

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти может покинуть клуб в ближайшее время, сообщает Rai Sport со ссылкой на агента игрока Донати Ди Кампли. По словам Ди Кампли, футболист недоволен критикой со стороны французских СМИ. Игрока, в частности, возмутили предположения о его конфликте с главным тренером Унаи Эмери. В последнем матче чемпионата против "Марселя" (0:0) он был заменен и, уходя с поля, сказал тренеру несколько слов, прикрыв рот ладонью, чтобы речь нельзя было прочитать по губам.

Интерес к Верратти проявляют итальянские "Ювентус" и "Милан". Ранее тот же агент говорил, что Верратти не покинет "ПСЖ", пока не выиграет Лигу чемпионов.