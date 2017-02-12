Венсан Пажо: "Победа над "Лорьяном" добавит "Сент-Этьену" уверенности перед матчем с "МЮ"

Полузащитник "Сент-Этьена" Венсан Пажо заявил, что победа над "Лорьяном" (4:0) добавит команде уверенности перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед". Также он отметил, что "зеленым" не стоит забывать о борьбе за пятую строчку в лиге 1.

- Теперь в Манчестере мы сможем играть с большей уверенностью, но это будет совершенно иной уровень, другое противостояние, - цитирует L'Equipe Пажо. - Мы не будем фаворитами в сложной игре. Для руководства всегда хорошо выигрывать в Лиге Европы, но прежде всего "Сент-Этьену" нужно закрепиться на 5-й строчке в чемпионате. Мы хорошо проделали работу в матче с "Лорьяном".