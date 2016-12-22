Венсан Козьелло: "Ницца" хочет оставаться на первом месте как можно дольше"

Полузащитник "Ниццы" Венсан Козьелло остался доволен ничьей с "Бордо" в матче 19-го тура чемпионата Франции (0:0). Тем не менее он остался разочарован, что его команда заработала две красные карточки в концовке встречи. Удалениями отметились Марио Балотелли и Юнес Беланда.

- Обе команды хотели победить, но это была несовершенная игра, - цитирует пресс-служба клуба Козьелло. - Две красные карточки - это позор. Тем не менее ничья - хороший результат. Было тяжело вернуться в Бордо через неделю после поражения в Кубке лиги (2:3). "Ницца" сыграла хорошо и имела шансы забить, но и соперник действовал неплохо, поэтому ничья справедлива. Завершить первый круг на первом месте - счастье. Хотим на нем оставаться как можно дольше.