Венгер может возглавить "ПСЖ"?

"ПСЖ" проявляет интерес к главному тренеру "Арсенала" Арсену Венгеру, сообщает The Sun. Руководство парижан недовольно работой нынешнего наставника клуба Унаи Эмери. Действующие чемпионы Франции уверены, что 67-летний специалист способен вывести команду на новый уровень.
После 19 туров в чемпионате Франции "ПСЖ" занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующей "Ниццы" на 5 очков. В 1/8 финала Лиги чемпионов парижане сыграют с "Барселоной".
Семь ветров
Неплохо бы рокировку, выжатый лимон Венгер в Париж у которого нет конкурентов во Франции т можно будет наконец то занимать места выше 4го, а Унаи в Арсенале получит отличный состав и конкурентную среду. Каждому то что нужно достанется.))
17:25 22 декабря