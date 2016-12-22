Венгер может возглавить "ПСЖ"?

"ПСЖ" проявляет интерес к главному тренеру "Арсенала" Арсену Венгеру, сообщает The Sun. Руководство парижан недовольно работой нынешнего наставника клуба Унаи Эмери. Действующие чемпионы Франции уверены, что 67-летний специалист способен вывести команду на новый уровень.

После 19 туров в чемпионате Франции "ПСЖ" занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующей "Ниццы" на 5 очков. В 1/8 финала Лиги чемпионов парижане сыграют с "Барселоной".