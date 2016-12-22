16:57 22 декабря | ФУТБОЛ — Франция

Венгер может возглавить "ПСЖ"?

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"ПСЖ" проявляет интерес к главному тренеру "Арсенала" Арсену Венгеру, сообщает The Sun. Руководство парижан недовольно работой нынешнего наставника клуба Унаи Эмери. Действующие чемпионы Франции уверены, что 67-летний специалист способен вывести команду на новый уровень.

После 19 туров в чемпионате Франции "ПСЖ" занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующей "Ниццы" на 5 очков. В 1/8 финала Лиги чемпионов парижане сыграют с "Барселоной".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Семь ветров

Неплохо бы рокировку, выжатый лимон Венгер в Париж у которого нет конкурентов во Франции т можно будет наконец то занимать места выше 4го, а Унаи в Арсенале получит отличный состав и конкурентную среду. Каждому то что нужно достанется.))

17:25 22 декабря

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Материалы других СМИ